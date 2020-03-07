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مجدي الجلاد: فن محمد رمضان “فيروسي” يُصيب صميم شخصية المواطن المصري
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373606
مع الدكتور فادي نصر
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