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بسبب كورونا.. صحيفة أسترالية تبتكر حلا “غريبا” لحل أزمة ورق الحمام

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : منذ 4 ثواني
بسبب كورونا.. صحيفة أسترالية تبتكر حلا “غريبا” لحل أزمة ورق الحمام

لجأت صحيفة أسترالية شهيرة إلى طريقة “غريبة” من أجل إيجاد حل لمشكلة ورق الحمام في أستراليا والتي تسبب بها فيروس “كورونا”، حيث أدت حالة الذعر في البلاد إلى تسابق المواطنين على ادخار مستلزمات الحمام ومن ضمنها أوراق الحمام.

قامت الصحيفة بطباعة صفحات إضافية في إصداراتها الأخيرة، من أجل توفير ورق الحمام.

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ففي يوم الخميس 5 مارس/آذار قامت صحيفة NT News، والمشهورة محليا بإضافة ملحق خاص من ثماني صفحات يمكن قصه واستخدامه كورق للحمام.

وعلق رئيس تحريرها، مات ويليامز، قائلا “بالتأكيد ليست إصدارا سخيفا، نحن صحيفة معروفة على مستوى العالم، ونتفهم احتياجات قرائنا. ومواطنو الإقليم الشمالي في حاجة ماسة إلى ورق الحمام بالوقت الحالي، لذا كان يتعين علينا تقديم ما يحتاجونه”.

هذا وشهدت البلاد حالة من الذعر بسبب فيروس “كورونا” دفع الناس لشراء الكثير من المواد الغذائية الأساسية، إلا أن سبب الإقبال الكبير على ورق الحمام غير معروف.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373609

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