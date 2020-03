بسبب كورونا.. صحيفة أسترالية تبتكر حلا “غريبا” لحل أزمة ورق الحمام

لجأت صحيفة أسترالية شهيرة إلى طريقة “غريبة” من أجل إيجاد حل لمشكلة ورق الحمام في أستراليا والتي تسبب بها فيروس “كورونا”، حيث أدت حالة الذعر في البلاد إلى تسابق المواطنين على ادخار مستلزمات الحمام ومن ضمنها أوراق الحمام.

قامت الصحيفة بطباعة صفحات إضافية في إصداراتها الأخيرة، من أجل توفير ورق الحمام.

ففي يوم الخميس 5 مارس/آذار قامت صحيفة NT News، والمشهورة محليا بإضافة ملحق خاص من ثماني صفحات يمكن قصه واستخدامه كورق للحمام.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu