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“فيسبوك” تغلق مكاتبها في لندن بسبب “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-07T10:57:15+03:00
2020-03-07T11:01:24+03:00
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
“فيسبوك” تغلق مكاتبها في لندن بسبب “كورونا”

قررت شركة “فيسبوك” إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس “كورونا”.

وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة: “إن موظفا في مكتبنا بسنغافورة زار مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير الماضي، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19 )”.

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وأوضحت الشركة أنها ستقوم بعملية تطهير كاملة لمكاتبها بلندن وسيعمل الموظفون من منازلهم.

كذلك دعت “فيسبوك” أيضا موظفيها، الذين يعملون في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة إلى العمل من منازلهم حتى 13 مارس.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373612

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