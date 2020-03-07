جيش الإحتلال يفرض طوقا أمنيا شاملا على الضفة ويغلق المعابر مع غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن فرضه طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية المحتلة وإغلاقه مؤقتا جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة لدواع أمنية.

وأوضح جيش الإحتلال أن هذا الإجراء يسري اعتبارا من منتصف ليلة اليوم السبت على الأحد، وذلك بمناسبة عيد المساخر اليهودي، و”بناء على تقييم للأوضاع الأمنية ووفق مقتضيات المستوى السياسي”.

وأشار جيش الإحتلال إلى أن إغلاق معبر كيريم شالوم مع غزة سيتم اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء فقط لمدة 24 ساعة، مؤكدا أن رفع الطوق الأمني عن “يهودا والسامرة” (مصطلح عبري يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة) وإعادة فتح المعابر مع القطاع سيتم في منتصف ليلة الأربعاء على الخميس.

وبموجب هذا الإجراء، لن يسمح بدخول إسرائيل إلا للحالات الإنسانية والطبية والطارئة وبعد حصولها فقط على موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية.

المصدر: مكان