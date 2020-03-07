إيطاليا.. إصابة أكثر من 1250 شخصا بكورونا في يوم واحد وارتفاع عدد الوفيات إلى 233

أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 5883 شخصا، مسجلة اليوم السبت لوحده 1253 إصابة جديدة ومؤكدة.

وأضافت السلطات في البلاد أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 233، مقارنة بـ197 أعلن عن وفاتهم يوم الجمعة 6 مارس.

المصدر: رويترز