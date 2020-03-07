نائب الرئيس اليمني يثمن دور دول التحالف في معركة استعادة الدولة ببلاده

كل الوطن – واس

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن التي قال إنها ” تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة”.

وأوضح الفريق محسن لدى لقائه اليوم بمدينة مارب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبثت ولا تزال بأمن اليمن واليمنيين ومقدراتهم وطال عبثها أمن الإقليم والممرات الدولية.

وأشار نائب الرئيس اليمني – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إلى أن الشرعية حريصة على إحلال السلام الدائم، مبيناً أن المعركة التي تخوضها هي معركة دفاعية لاستعادة الحق المشروع.

وأكد الفريق محسن أن مشروع مليشيا الحوثي سيفشل بسبب ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين وفكرها الطائفي القائم على تمزيق الصف الوطني والنسيج الاجتماعي وتكريس الطبقية في المجتمع، وارتهانها للمشروع الإيراني.