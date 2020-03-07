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طلب من “الصحة” لكل من كان في إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-07T23:48:10+03:00
2020-03-07T23:50:24+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
طلب من “الصحة” لكل من كان في إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين

كل الوطن – واس

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس “كورونا” الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، فإن وزارة الصحة تعلن بأنه يجب على من كان في كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

كما يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.

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وفي حالة ظهور أي أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373652

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