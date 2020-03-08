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الجمارك السعودية تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
الجمارك السعودية تنفي علاقتها بالوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل

كل الوطن – الرياض:

نفت الجمارك السعودية اليوم السبت علاقتها بالوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل.

وذكرت الجمارك في بيان أصدرته اليوم “إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي تضمن في حسابه بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي إساءات للمملكة العربية السعودية وقيادتنا الرشيدة ويدعي عبر حسابه أنه يعمل حاليا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك السعودية أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات، كما تؤكد الجمارك أنه أثناء عمله اتضحت سوء أخلاقه مع زملائه في العمل وعدم مبالاته، الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في مايو 2018، ولا توجد أي علاقة تربطه حاليا بالعمل لدى الجمارك السعودية لذا وجب التنويه”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373656

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