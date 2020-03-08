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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى 19 إصابة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-08T07:50:24+03:00
2020-03-08T09:39:08+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم إلى 19 إصابة

كل الوطن – واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية “غير مصابة”، باستثناء الحالات المذكورة.

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وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373673

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