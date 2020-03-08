“صحة الرياض” تطلق حملة متزامنة في الجوامع للوقاية من “COVID19”

في اطار جهودها المستمرة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا “COVID19” ، أطلقت “صحة الرياض” ظهر اليوم الجمعة حملة توعوية متزامنة في مختلف الجوامع ، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الشئون الإسلامية بالرياض .

وساهم مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” في تقديم رسائل توعوية للمصلين، الى جانب الخطباء، إضافة الى تخصيص أركان طبية للإجابة على استفسارات المصلين بعد صلاة الجمعة.

كما قدم مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” عدداً من الأدلة الإرشادية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا الجديد ” COVID19″ تتضمن الخطوات الواجب إتباعها عند السفر وفي أماكن التجمعات، والمساجد، وأماكن العمل، وداخل المنازل ، والتي تم اعدادها من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ” saudicdc”

ونصح مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” الراغبين في السفر بإتباع عدد من التعليمات (قبل السفر، وأثناء وبعد السفر) مثل التأكد قبل السفر من عدم إنتشار الفايروس للوجهة المخطط السفر لها ، وتقييم الفوائد والمخاطر المتعلقة بخطط السفر القادمة بناءً على أحدث المعلومات ، وتجنب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها الفايروس وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، والمواظبة على غسل اليدين مراراً وتكراراً بالماء والصابون .

وفيما يتعلق بأماكن التجمعات أوضح مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” ، أن المرض يمكن أن ينتقل المرض إذا كان الشخص يقف على بعد متر أو مترين من الشخص المصاب بفيروس كورونا الجديد عن طريق المخالطة المباشرة، علماً أن معظم الأشخاص المصابين بهذا الفيروس يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها.

وتضمنت الأدلة الإشارة إلى” أن خطر الإصابة بالفيروس يرتفع في بعض الفئات مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والرئة، إضافة إلى من يعاني من ضعف المناعة وبعض الفئات المعرضة للأمراض .

وأستعرض مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار الفيروس في أماكن التجمعات، وذلك بتجنب الأماكن المزدحمة، وأخذ لقاح الأنفلونزا ، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة التي يمكن اتخاذها، ومنها، تجنب السفر وأماكن التجمعات عند الإصابة، والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض .

وفي سبيل منع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المصلين داخل المساجد فقد نصح مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” المصلين بتجنب المصافحة ، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد، .

كما تضمنت الرسائل التي قدمها مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” بعض الطرق لمنع إنتشار الفيروس في أماكن العمل ، ومنها ، التأكد من توفر الإجراءات الصحية ونظافة أماكن العمل ، وتعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي .

أما فيما يخص الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا الجديد داخل المنازل ، فقد أوضح مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” أن من أبرزها تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية ، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين ، إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس ، وغسيل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام المعقمات .

كما أستعرض مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” التدابير الوقائية لأفراد الأسرة في حال وجود حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد أو حالة مؤكدة ولكن لاتحتاج البقاء في المستشفى ، وذلك بمساعدة المريض في إتباع التعليمات الصحية وتناول الأدوية الموصوفة ، ومتابعة الحالة والاتصال بالجهات الصحية لتقديم المساعدة ، وعدم مخالطة المصاب والبقاء في غرفة أخرى ومنع الزيارات غير الضرورية ، والتأكد من تهوية المكان داخل المنزل ، وعدم مشاركة المريض أدواته الشخصية .

وأكد مختصو التوعية بـ”صحة الرياض” على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للإستفسارات والإستشارات المتعلقة بكورونا .