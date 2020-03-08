أطعمة تعزز مناعتك ضد فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، يحرص الناس على اتخاذ التدابير والإجراءات كافة للوقاية من الفيروس، من بينها شراء وتخزين مطهرات اليدين وأقنعة الوجه، وكذلك تناول الأطعمة الصحية لتعزيز مناعتهم.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن هناك بعض الأطعمة التي قد تعمل على تعزيز جهاز المناعة ضد «كورونا»، وذلك نقلاً عن عدد من خبراء التغذية الأستراليين.

وهذه الأطعمة هي:

– الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

يقول خبراء التغذية، إن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بما فيها الباذنجان، والقرع، والجزر، والتوت، والثوم، والبصل ضرورية لبناء الجهاز المناعي الذي يحارب الفيروسات.

وتحتوي هذه الأطعمة على الفيتامينات «إي» و«بي» و«سي» التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض وتساعد في مكافحة الالتهابات.

وحسب الخبراء، يجب تناول هذه الأطعمة مرة واحدة على الأقل يومياً.

– الكركم

أكد الخبراء، أن الكركم يحتوي على مضادات للالتهابات، ومن ثم فإن له تأثيراً قوياً في مكافحة الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

– الأطعمة الغنية بالزنك

تساعد الأطعمة الغنية بالزنك في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروسات. ومن أهم هذه الأطعمة، الأسماك، والمحار، واللحوم الحمراء، ولحم الضأن، والسبانخ، والبقوليات، والمكسرات.

– مكملات البروبيوتيك

البروبيوتيك هي نوع من البكتيريا النافعة التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي والمناعي.

توجد هذه البكتيريا في عدد من الأطعمة أشهرها الزبادي واللبن الرايب، ويمكن تناولها أيضاً على هيئة أقراص دوائية.

– البيض

أوضح خبراء التغذية، أن البيض يحتوي على أكثر من 20 نوعاً من الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما يحتوي على عنصر السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دوراً رئيسياً في تقوية الجهاز المناعي.

– الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما يحتوي على مركبات «الفلافونويد» التي يُعتقد أنها تساعد في منع إنتاج الإنزيمات التي تنتشر الفيروسات في الجسم.