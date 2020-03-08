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شاهد.. منى فاروق ترقص وتغني بالزي الأردني.. هل تجاوزت أزمتها؟

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-08T08:24:13+03:00
2020-03-08T08:27:50+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
شاهد.. منى فاروق ترقص وتغني بالزي الأردني.. هل تجاوزت أزمتها؟

يبدو أن الفنانة المصرية منى فاروق تجاوزت أزمتها النفسية الأخيرة التي تعرضت لها وجعلتها تهدد بالانتحار بسبب تكرار الهجوم عليها على خلفية الفيديو الخادش مع المخرج خالد يوسف.

وظهرت فاروق وهي ترقص على نغمات أغنية “رايحين نسهر” للنجم محمد رمضان خلال كواليس جلسة التصوير أثناء زيارتها للأردن.

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وقبل أيام فاجأت “فاروق”، جمهورها بمقطع فيديو صادم هددت فيه بالانتحار بسبب ما تلقاه من معايرة خلال الفترة الماضية منذ خروجها من السجن إثر الجريمة الأخلاقية التي تورطت فيها مع المخرج خالد يوسف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج المصري خالد يوسف.

فاروق في الأردن.. هذا ما فعلته 1110x564 1 - كل الوطن

المصدر: فوشيا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373690

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