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طفل سوري يربح لقب أحلى صوت في “ذا فويس كيدز” لهذا العام

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
طفل سوري يربح لقب أحلى صوت في “ذا فويس كيدز” لهذا العام

فاز السوري محمد إسلام رميح بجائزة أحلى صوت في الموسم الثالث لبرنامج “ذا فويس كيدز” المخصص للأطفال من سن 7 أعوام إلى 14 عاما والذي تبثه قنوات “إم. بي. سي” التلفزيونية.

وفاز رميح من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متفوقا في المرحلة الأخيرة على مشتركين آخرين كانا يتسابقان تحت إدارة الفنانين اللبناني عاصي الحلاني والمصري محمد حماقي.

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وشدا رميح بأغنية “ألف ليلة وليلة” للراحلة أم كلثوم. وعلقت نانسي على صوته قائلة “أشعر أن محمد رجل صغير, صوته مميز للغاية إحساسه وصوته بيسرقوا القلب والعين، إحساسك وصوتك وموهبتك أكبر من عمرك…أنا شايفه حالي فيك كتير”

وأدى المشترك اللبناني محمد ابراهيم من فريق عاصي الحلاني أغنية الفنانة وردة الجزائرية “الوداع”، أما المتسابقة المصرية ياسمين أسامة من فريق محمد حماقي فشدت في العرض النهائي بأغنية “أنا في انتظارك” لأم كلثوم.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373703

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