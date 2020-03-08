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فندق “كورونا” ينهار في الصين وعمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-08T09:03:24+03:00
2020-03-08T09:15:29+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : منذ 13 دقيقة
فندق “كورونا” ينهار في الصين وعمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن 19 شخصا لا يزالوا عالقين تحت أنقاض فندق كان يُستخدم منشأة لعزل المصابين بفيروس “كورونا” وإنهار السبت في شرق الصين.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 48 شخصا كانوا عالقين تحت الأنقاض، ولم يعط أي تفاصيل حول حالتهم الصحية.

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وكان 67 شخصا في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، لحظة انهياره.

وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع “ويبو” عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق “شنجيا”، الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية، وبدت واجهة الفندق مدمرة تماما، بينما ظهر هيكل المبنى المعدني.

ولم يؤكد المسؤولون بعد سقوط قتلى جراء الحادث.

وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ.

وتم تحويل الفندق إلى منشأة للحجر الصحي وسط تفشي فيروس كورونا للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مرضى الفيروس المؤكدين.

وتُظهر مقاطع مصورة عمال الإنقاذ يبحثون في حطام المبنى المنهار، بمقاطعة فوجيان، جنوبي البلاد.

وكانت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت تسجيل 27 حالة وفاة و44 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا ويسعى العالم جاهدا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح والتفشي متسببا بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373706

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