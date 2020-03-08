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حيلة “رائعة” لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر “واتسآب”

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
حيلة “رائعة” لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر “واتسآب”

هل تساءلت يوما عن أكثر شخص تراسله عبر تطبيق “واتسآب”؟ وكم عدد الرسائل بينكما؟ إذا كانت الإجابة “نعم”، فأنت بحاجة إلى هذه الحيلة الرائعة.

يوفر تطبيق واتسآب طريقة رائعة لمعرفة من تراسله بشكل أكبر وكذلك عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو وأيضا الرسائل الصوتية المتبادلة بينكم عبر التطبيق.

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يتم ترتيب ذلك في قائمة تكون وفقا لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثة مع جهات الاتصال المختلفة.

معرفة عدد الرسائل المتبادلة

افتح الخيارات الإضافية.
اضغط على “إعدادات” (Settings).
اختر “البيانات والتخزين” (Date and Storage).
اضغط على “التخزين المستخدم” (Storage Usage).
اختر جهة الاتصال لترى مقدار مراسلتك معهم.
يظهر رقم بجانب كل جهة اتصال يمثل العدد الإجمالي لحجم الرسائل المتبادلة، وتشمل الإحصائيات الرسائل النصية، والصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، والوثائق.

يشار إلى أن تطبيق “واتسآب” هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373709

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