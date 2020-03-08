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المغرب يتسلم أحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
المغرب يتسلم أحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

تسلمت القوات المسلحة المغربية نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، الذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.

وتم نقل الراجمات إلى مقر ثكنة المجموعة 18 للمدفعية الملكية. وهذا النظام الحربي عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم، قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أزيد من 150 كيلومترا.

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ولا يتعدى هامش الخطأ المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعلها من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا السلاح من أقوى أسلحة الردع في ترسانة الجيش المغربي، حيث أن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغ محملة بـ 280 كلغ من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط، وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373715

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