تهاوي أسهم أبوظبي والكويت بعد انهيار اتفاق “أوبك”

و لم يتمكن ممثلو “أوبك” و”أوبك+”، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، أو خفض الإنتاج بشكل إضافي، وانتهت مفاوضات “أوبك+” بدون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج

وهبط مؤشر دبي 3.75 بالمئة، مع تخوف المستثمرين حيال توقعات الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا . وتفتح السوق السعودية في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش.

وكانت قد تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد مساء الجمعة، بأكثر من 8 بالمئة، وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 11 يوليو/ تموز 2017، وذلك في ضوء الأخبار حول اجتماع ممثلي دول “أوبك+”.

وأجرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محادثات مع حلفائها اليوم الجمعة بعد أن أبلغت المنظمة روسيا والآخرين أنها تحبذ خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020.

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