الكويت تعلن حصيلة جديدة لمصابي “كورونا” وتتحدث عن حالات حرجة

وقالت الصحة الكويتية، في بيان لها، إن “3 حالات جديدة بفيروس كورونا دخلت العناية المركزة، وأحدها بحالة حرجة، مؤكدة أنه “مع تسجيل الحالات الجديدة بفيروس كورونا يصل العدد من الحالات إلى 62 حالة، في عموم البلاد”، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

​وكانت وزارة الصحة نفت، أمس السبت، ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع أول حالة وفاة في الكويت بسبب فيروس “كورونا” المستجد، مؤكدة أن ما يتردد بشأن وفاة سيدة كويتية بـ”كورونا” في الكويت “معلومات غير صحيحة”.

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وأوقفت دولة الكويت، يوم الجمعة الماضي، الرحلات الجوية مع سبع دول لمدة أسبوع، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا قال فيه إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية).