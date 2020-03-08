مبادرة روماتيزم “مكّنهم من السكن”

كل الوطن – جدة : خالد زنان:

روماتيزم تُطلق مبادرة “مكّنهم من السكن” والعرنوس يتكفل بتأثيث وحدتين سكنيتين تكلفة تأثيث الوحدة السكنية الواحدة يتراوح ما بين 25 -30 ألف ريال.

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم مبادرة “مكّنهم من السكن” كخـدمــــة اجـتـمـاعـيـة جــديـــدة لمستفيديها تستهدف تأثيث (50) وحدة سكنيّة كمرحلة أولى للمستفيدين من الأسر الضمانية الأشد حاجة الذين تسلّموا وحداتهم السكنية عن طريق الجمعية ضمن الإتفاقية الإطارية مع الإسكان التنموّي.

و تهدف المبادرة إلى تسريع الاستفادة من السكن حيث أن الكثير من هذه الأسر ليست لديها القدرة في تأثيثها للاستفادة منها ، وكذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تأثيث الوحدات السكنية بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للمستفيدين لتحقيق بيـئـة مريحة لمرضى الـرومـاتـيـزم وأسـرهـم ، والاسهام في تـأمـيـن حـيـاة كـريـمـة لهم مما يسهم كثيراً في مساعدة المستفيدين في الحصول على الإحتياجات الضرورية إضافةً إلى الإسهام في تخفيف العـبء المادي والمساعدة في الاستقرار الإجتماعي والنفسـي لهم ، وتسعى المبادرة لتغطية أكبر عدد من المستفيدين ، وتعزيز دور الجمعية من خلال توسيع نطاق المـشـاركـة الـمـجـتمـعيـّة.

من جهته قال المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني إن الجمعية تسعى لتمكين المستفيدين من السكن مما يسهم في استقرار المرضى وأسرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ، وتغيير حياتهم إلى الأفضل لا سيما أن جميـع المرضـى المسـتفيدين مـن الفقـراء والمحتاجين من المسجلين بالضمان على مستوى مناطق المملكة ، مبيناً أن المرحلة الأولى تتضمن تأثيث (50) وحدة سكنية تكفّل رجل الأعمال الدكتور محمد بن عمر العرنوس رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع الطبية المتحدة المحدودة بتأثيث أول وحدتين سكنتين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

ودعا الطفيلي الجهات المانحة والداعمين ورجال الخير والعطاء بالمسارعة في دعم المبادرة لتمكين المستفيدين من السكن باعتباره أحد أهم مقومات الحياة الرئيسية ، مضيفاً أنها ستسهم في تـحـقـيــق رؤيــــة المملكة 2030.