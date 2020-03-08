الصحة العراقية: تسجيل وفاتين جديدتين جراء فيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين للوفاة جراء فيروس كورونا المستجد على أراضي العراق.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الوفاة الأولى سجلت في محافظة ميسان فيما تم رصد الحالة الثانية في محافظة بابل.

وارفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 6 حالات، بينما تصل الحصيلة العامة للمصابين حتى الآن إلى 54 شخصا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم”COVID-2019″، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 107856 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3662 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.

المصدر: وكالات