وزير الصحة: الوضع مطمئن ولم تظهر حالات كورونا بأي منشأة تعليمية

كل الوطن – الرياض:

أكد وزير الصحة بأن الوضع مطمئن ولم تظهر أي حالة إصابة بفيروس كورونا في أي منشأة تعليمية وأن وقرار تعليق الدراسة يأتي احترازيا لسلامة الطلاب والطالبات.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.<br>ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً.<br>ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#كورونا_الجديد</a></p>— توفيق الربيعة (@tfrabiah) <a href=”https://twitter.com/tfrabiah/status/1236733850354671617?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 8, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

حيث كتب توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.

ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً.. ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا”.