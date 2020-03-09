مصدر طبي: إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا

أفاد مصدر طبي عراقي، اليوم الأحد، 8 مارس/آذار، بتأكيد إصابة 10 نواب عراقيين، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه لـ”سبوتنيك”، أن نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا.

ورجح نائب من البرلمان تحفظ الكشف عن اسمه، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لاسيما أن من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران.

من جهته، ألمح مصدر حقوقي بارز، إلى معلومات عن إصابة نواب من البرلمان، بفيروس كورونا، لكن لا يوفر أي تأكيد أو إعلان رسمي بذلك.

وسجل العراق، اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان مساء الاحد، أن مختبراتها المركزية، شخصت 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حالة في كل من المثنى، والأنبار، وذي قار، والنجف، وبغداد، وميسان.

وأضافت أنها “اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة”.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت اليوم الأحد، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ميسان وبابل، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 6 أشخاص.

وكان العراق قد اتخذ عدة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها حث العراقيين في إيران على العودة إلى أرض الوطن وإيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية مع إيران والكويت.

المصدر: سبوتنيك