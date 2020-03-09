طيران الخليج البحرينية تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى السعوديةجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميّز في العمل الاجتماعي تكرم الفائزين في دورتها السابعةالسعودية: تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول“الصحة”: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)مصدر طبي: إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كوروناإمارة مكة: لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكوميةشرطة عسير: لا صحة لاتخاذ مخالفي نظام الحدود “مكب النفايات” بأبها مكان إقامة لهموزير الصحة: الوضع مطمئن ولم تظهر حالات كورونا بأي منشأة تعليميةالسعودية: تعليق الدراسة اعتبارا من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخرإيطاليا: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في يوم واحد
الرئيسية » عربي ودولي » طيران الخليج البحرينية تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية
طيران الخليج البحرينية تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية
2020-03-09T10:59:56+03:00
2020-03-09T11:01:07+03:00عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373813
مع الدكتور فادي نصر
إقرأ أيضا
على مدار الساعة
جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميّز في العمل الاجتماعي تكرم الفائزين...
السعودية: تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول
“الصحة”: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)
مصدر طبي: إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا
إمارة مكة: لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر...
شرطة عسير: لا صحة لاتخاذ مخالفي نظام الحدود “مكب النفايات” بأبها مكان...
وزير الصحة: الوضع مطمئن ولم تظهر حالات كورونا بأي منشأة تعليمية
السعودية: تعليق الدراسة اعتبارا من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر
إيطاليا: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في يوم واحد
إيران تعلن تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة
الصحة العراقية: تسجيل وفاتين جديدتين جراء فيروس كورونا في العراق
مبادرة روماتيزم “مكّنهم من السكن”