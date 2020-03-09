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طيران الخليج البحرينية تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-09T10:59:56+03:00
2020-03-09T11:01:07+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
طيران الخليج البحرينية تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية
كل الوطن-  وكالات:  أعلن طيران الخليج البحرينية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر.
وقالت الخطوط الجوية البحرينية، عبر “تويتر”، إنها علقت جميع الرحلات من وإلى السعودية حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس “كورونا”.
أتي ذلك بعدما وطلبت البحرين، من الأشخاص الذين سافروا إلى لبنان ومصر وإيطاليا أو كوريا الجنوبية عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد، فيما وجه ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، باقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان على المشاركين فقط، ونقله متلفزا.
وكشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية، عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا، عن رصد 6 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 62 حالة.
وأظهرت الإحصائيات أيضا أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما يوجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج، فيما أجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصا طبيا، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة.
يذكر أن السعودية قصرت الدخول إلى أراضيها مؤقتا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، كما قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من
الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق.
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373813

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