أول وزير خليجي يخضع للحجر الصحي بسبب “كورونا”

كل الوطن- القبس : طالت الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس “كورونا” في الكويت، وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، الذي من المقرر أن يخضع للحجر المنزلي، فور عودته إلى البلاد ليصبح أول مسؤول يخضع للحجر.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، “سيكون الحريص أول مسؤول حكومي بارز تطاله تداعيات فيروس كورونا، عملا بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة نظرا لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا”.

وبموجب قرار الوزارة فإن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص حاليا إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.

وتشهد الكويت حالة من الاستنفار الرسمي بمختلف الجهات عقب وصول المرض إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن 65 شخصا، بالرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات ومنها وضع العائدين بالحجر الصحي والمنزلي تبعا للدولة القادمين منها.