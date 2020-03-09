سهم “أرامكو” يخسر 10% من قيمته مع بدء تعاملات اليوم

كل الوطن- وكالات :سجلت البورصة السعودية، اليوم الاثنين، خسارة سهم عملاق النفط السعودي “أرامكو” 10% من قيمته مع بدء التعاملات.

وتراجع سعر سهم أرامكو بنسبة 10%، عند افتتاح التداول، اليوم الاثنين، على الفور، لينخفض إلى 27 ريالا سعوديا، ليسجل للمرة الأولى انخفاضا أدنى من معدل الاكتتاب العام البالغ 32 ريال.

وهبطت قيمة الأسهم السعودية، مساء أمس الأحد 8 مارس/آذار، خلال منتصف التعاملات بشكل حاد، حيث تراجع المؤشر العام 7.8%..

وشهد سهم “أرامكو” أمس هبوطا كبيرا، إذ هبط دون سعر الاكتتاب للمرة الأولى منذ الطرح، عند مستوى 30.7 ريال (8.2 دولار أمريكي)، بنسبة تراجع 7.1%..

وتراجعت جميع الأسهم المدرجة بالسوق السعودية تقريبا؛ وهبطت أسهم 39 شركة بنحو (10%)، فيما تراجعت غالبية الأسهم بنحو 6-8%.

ويتداول قطاع البنوك قرب أدنى مستوى، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018؛ حيث يتراجع القطاع بنحو 8.4%.

وتشهد الأسواق العالمية هبوطا حادا في الأسهم، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 30%، بعد إخفاق دول “أوبك +” بالتوافق على تعديل الاتفاق أو تمديده.