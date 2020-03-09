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إعلام: إيقاف تقديم الشيشة بمقاهي السعودية مؤقتا بسبب كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-09T11:13:05+03:00
2020-03-09T11:14:31+03:00
الصحة والجمالمحليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
إعلام: إيقاف تقديم الشيشة بمقاهي السعودية مؤقتا بسبب كورونا

كل الوطن- سبتونيك: قالت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الاثنين، إنه صدر قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم داخل المملكة، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، أعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتا، تماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت كل من: (أمانة الطائف، منطقة الحدود الشمالية، منطقة عسير، ومنطقة الجوف)، أنه إنفاذا للتوجيهات الصادرة، تم إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتا لأسباب وقائية واحترازية، لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

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وأكدت صحيفة “سبق” السعودية، أن فرق الرقابة ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين، من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت فجر اليوم، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغت 15 حالة.

كانت السعودية، أعلنت، يوم الأحد، أنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373823

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