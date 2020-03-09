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«الصقور السعودية» تزين سماء تونس

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
«الصقور السعودية» تزين سماء تونس

كل الوطن- وكالات: نالت العُروض الاستعراضية لفريق الصقور السعودية التي زينت سماء مدينة جربة التونسية استحسان زوار الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع الذي يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي.

ولفتت الصقور السعودية الزوار بعُروض تحبس الأنفاس، حيث تعالت هتافات الإعجاب من قبل زوار المعرض.

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وأجمع الحضور على أن فريق الصقور السعودية يُعد واجهة إعلامية مشرفة للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار التعريف بكفاءة ومقدرة الطيار السعودي على مواكبة التطور التقني والحضاري وإبراز الوجه المُشرف للقوات الجوية الملكية السعودية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373840

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