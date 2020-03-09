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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات..وحلقات تحفيظ القرآن في جميع الجوامع والمساجد

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-09T11:56:27+03:00
2020-03-09T11:57:53+03:00
محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات..وحلقات تحفيظ القرآن في جميع الجوامع والمساجد

كل الوطن- فريق التحرير: أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدور النسائية، والدراسة في حلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات، ومرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19)

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373847

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