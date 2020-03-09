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إعصار “ميديكين” يضرب مصر هذا الأسبوع

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
إعصار “ميديكين” يضرب مصر هذا الأسبوع

كل الوطن- سبتونيك  : أعلنت الهيئة المصرية للأرصاد، اليوم الأحد، أن هناك حالة من عدم استقرار الطقس ستشهدها البلاد خلال الفترة من الخميس وحتى السبت المقبل.

واستبعد مدير مركز التنبؤات بالهيئة، الدكتور محمود شاهين، أن تشهد مصر تشكل أعاصير، موضحًا أن المرجح حدوثه هو شبه إعصار أو ما يعرف بالمنخفض المداري.

وقال شاهين في تصريحات لموقع “القاهرة 24”: “نستطيع القول بأن هناك موجة من عدم الاستقرار الشديد في الطقس. أما بالنسبة لتأجيل الدراسة فلا يعود لنا، ويحسمه مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم”.

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ونقل الموقع عن مصدر بوزارة الطيران المدني، قوله إن إعصار جديد سيضرب مصر خلال الأيام القادمة، وسيبلغ ذروته يوم الجمعة، وأنه مشابه لإعصار “ميديكين” الذي تم التحذير منه قبل شهرين.

وأشار إلى أن الإعصار القادم ستتراوح سرعته بين 60- 65 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة عالية بالنسبة للأجواء المصرية، لافتًا إلى صعوبة التنبؤ بمسار الأعاصير بوجه عام.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373851

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