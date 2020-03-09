إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين بلغ 25 بعد تسجيل 5 حالات جديدة

رام الله – سبوتنيك :أعلنت الحكومة الفلسطينية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 25 بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم وواحدة في طولكرم.

. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان اليوم الإثنين، تسجيل “5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين منها 4 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم وواحدة في منطقة ارتاح في طولكرم”.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه قد أعلن اليوم تدشين مستشفى جديد في مدينة بيت لحم (جنوب القدس)، معدة بشكل كامل للتعامل مع الحالات المكتشفة بفيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تنسيقاً مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا”، وقال “هذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج”.

وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني، بوقت سابق، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، من بينها إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فق