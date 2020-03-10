كحول مغشوشة ومعلومة خاطئة حول “كورونا” يوديان بحياة العشرات في إيران

توفي 27 شخصا في إيران تسمما بمادة الميثانول، بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وتعتبر إيران إحدى أكبر بؤر كورونا المستجد بعد الصين القارية التي انتشر منها الفيروس.

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية بوفاة 20 شخصا في محافظة خوزستان في جنوب غرب الجهورية الإسلامية وسبعة في محافظة البرز جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت الشائعات بخصوص علاج فيروس الكورونا من خلال شرب الكحوليات.

وتناول الكحول محظور في الجمهورية الإسلامية، إلا أن الحظر لا يشمل الأقليات غير المسلمة.

وعادة ما تفيد وسائل الإعلام المحلية بتسجيل وفيات جراء التسمم بتناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وقال علي إحسان بور المتحدث باسم مستشفى جندي شاهبور الجامعي في الأهواز، عاصمة محافظ خوزستان، إن 218 شخصا أدخلوا المستشفى بحالات تسمم.

وقال إحسان بور إن حالات التسمم سببها “شائعات تفيد بأن تناول الكحول يمكن أن يكون فاعلا في معالجة فيروس كورونا”.

ونقلت “إرنا” عن نائب المدعي العام في محافظة ألبرز محمد أغا ياري قوله إن المتوفين شربوا مادة الميثانول بعدما وقعوا ضحية “تضليل لنص نشر على شبكة الإنترنت”، معتقدين أن تناول الكحول “يكافح” فيروس كورونا و”يشفي منه”.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الميثانول إلى فقدان البصر وإلحاق الضرر بالكبد وحتى الوفاة.

وتسعى إيران لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في كل محافظاتها وأودى بـ 237 شخصا وأصاب أكثر من سبعة آلاف.

واعتبارا من الأحد سجلت إيران 69 وفاة بفيروس كورونا بينها 16 حالة في محافظة خوزستان، وفق وكالة “إرنا”.

المصدر: وكالات