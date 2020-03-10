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الصحة السعودية: تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 20

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
الصحة السعودية: تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 20

كل الوطن – واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ). وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية.

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وأوضحت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من جمهورية مصر العربية، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وقالت الوزارة أنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 20 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً، وجاري التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، أن يتواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937 ” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما دعت إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373883

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