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السودان.. إيقاف شخصين أجنبيين على خلفية محاولة اغتيال حمدوك

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
السودان.. إيقاف شخصين أجنبيين على خلفية محاولة اغتيال حمدوك

أوقفت قوات الأمن السودانية، مساء الاثنين، شخصين أجنبيين، على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم أمس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر أمني سوداني طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين أجنبيين في إطار التحقيقات الجنائية حول محاولة اغتيال حمدوك”، دون أن يكشف عن جنسيتهما.

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كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها في محاولة الاغتيال.

وقد نجا حمدوك من محاولة اغتيال فاشلة، صباح أمس الاثنين، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث انفجرت في طريق موكبه عبوة ناسفة، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

المصدر: الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373893

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