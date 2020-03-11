أرامكو تعرب عن استيائها من صورة العامل بعبوة التنظيف (صورة)

علقت شركة “أرامكو” السعودية على الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء ودون أخذ الموافقة من الجهة المعنية بالشركة.

إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة. — أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020

ففي تغريدة نشرتها الشركة أعلنت فيها عن استيائها لهذه الصورة واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكرارها.

بعد تداول صورة لشخص يرتدي عبوة تعقيم..



"#أرامكو" تعرب عن استيائها الشديد من التصرف، وتتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكراره. pic.twitter.com/CACUTVOveU — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 10, 2020

وأكدت الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

يذكر بأنه قد تم تداول صورة لعامل يرتدى عبوة تعقيم في الشركة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في مكة المكرمة.

كما استعرض مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق اليوم، الجهود الوقائية المبذولة، والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.