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أرامكو تعرب عن استيائها من صورة العامل بعبوة التنظيف (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-11T09:28:10+03:00
2020-03-11T09:33:40+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
أرامكو تعرب عن استيائها من صورة العامل بعبوة التنظيف (صورة)

علقت شركة “أرامكو” السعودية على الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء ودون أخذ الموافقة من الجهة المعنية بالشركة.

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ففي تغريدة نشرتها الشركة أعلنت فيها عن استيائها لهذه الصورة واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكرارها.

وأكدت الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

يذكر بأنه قد تم تداول صورة لعامل يرتدى عبوة تعقيم في الشركة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في مكة المكرمة.

كما استعرض مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق اليوم، الجهود الوقائية المبذولة، والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373906

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