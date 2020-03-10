الحكومة المصرية تكشف حقيقة ظهور إصابات جديدة بكورونا في العاصمة

كل الوطن- القاهرة- وكالات:

علق مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الاثنين، على تقارير صحفية محلية أشارت إلى اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في فندق بقلب العاصمة القاهرة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”: “ما ذُكر غير دقيق، المعلومة الدقيقة إن وُجدت سيتضمنها بيان وزارة الصحة اليوم بخصوص آخر تحديث للحالات”.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية في وقت سابق اليوم، عن مصادر بوزارة الصحة، قولها إنه تم الكشف عن 4 حالات جديدة حاملة لفيروس كورونا بينهم 3 حالات بفندق بجوار المطار، وأن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 59 حالة.

وحول وضع محافظتي الأقصر وأسوان تحت الفحص، أكد سعد أن الأمر لا يخص المحافظتين بشكل خاص وإنما نشاط المراكب النيلية، حيث قررت الحكومة تكثيف الفحص للتثبت والتحقق من الأمور بعد ظهور إصابات على متن إحدى السفن.

وفيما يتعلق بتحليل الفيروسات أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: “اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم يمكن للمواطنين التوجه إلى مستشفي حميات إمبابة وحميات العباسية للسير في إجراءات الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الصحة ومصدق عليها من وزارة الخارجية”.

قررت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا الجديد”، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وقررت مصر، اليوم الاثنين، تعطيل العديد من أنشطة المدارس في أنحاء الجمهورية كافة إلى أجل غير مسمى، كإجراء احترازي للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي الحالات المكتشف إصابتها بفيروس “كورونا” بلغ حتى الآن 55 حالة من المصريين والأجانب، تعافى منهم حتى 12 حالة، وما زال 43 حالة أخرى بمستشفى العزل بالنجيلة بمحافظة مطروح.