تشديد الرقابة على صالونات الحلاقة ومحلات التجميل بحائل

كل الوطن – الرياض

قامت فرق الرقابة الصحية ببلدية وسط مدينة حائل بتكثيف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة والتجميل النسائية والرجالية بهدف فحص وضمان جودة الأدوات المستخدمة وأجهزة التعقيم الخاصة بها حرصاً منها على سلامة الجميع وسعياً منها لتفعيل كافة وسائل الوقاية لمنع انتقال الامراض المعدية عبر صوالين الحلاقة والمشاغل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لأمانة منطقة حائل سعد الثويني أن الجولات تهدف لرفع الكفاءة الصحية وذلك بالتشديد على العاملين بصوالين الحلاقة والتجميل والمشاغل النسائية بارتداء الكمامات والقفازات واستخدام ادوات صحية ذات الاستخدام الواحد لزبون واحد فقط لضمان عدم انتقال الأمراض المعدية.

منوهاً أن الأمانة لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين حسب لوائح المخالفات والعقوبات فيما يخص الصحة العامة، وتأمل من الجميع التكاتف معها في الإبلاغ وذلك بالاتصال على 940.