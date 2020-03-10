“الصحة العالمية” تؤكد شفاء 70 بالمائة من مصابي كورونا في الصين

كل الوطن – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، شفاء نحو 70% من إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين، والبالغ عددهم نحو أكثر من 80 ألف شخص، بحسب المدير العام للمنظمة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي، الاثنين، حول تفشي فيروس كورونا المستجد، أن 93% من إجمالي الحالات المؤكد إصاباتها بالمرض والبالغ عددها نحو أكثر من 114 ألف شخص، هم من 4 دول فقط، في إشارة إلى الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وأكد غبريسوس، أنه “لايزال من الممكن السيطرة على الوضع”، مضيفًا “خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس”.

من جانبه، قال الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع للتعافي الكامل من المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ريان “يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 أسابيع للتعافي من هذا المرض”، “الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد للغاية قد يستغرق شهوراً للتعافي من المرض”.

وأضاف ريان أن الشفاء يتم قياسه في الغالب من عدم ظهور الأعراض، بالإضافة إلى اختبارين سلبيين متتاليين للكشف عن الفيروس قبل يوم واحد على الأقل، “لكن بعض الدول قد تقيس الشفاء بشكل مختلف”، على حد وصفه.

وحتى الآن لا يوجد دواء محدد لعلاج فيروس كورونا الجديد، لكن المصابين يمكن أن يتعافوا مع الرعاية المناسبة لتخفيف وعلاج الأعراض، ويجب أن يحصل المصابون بالمرض على رعاية داعمة محسنة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب التقارير، فقد بلغت أعداد من تم شفائهم بعد الإصابة بالمرض في العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، نحو أكثر من 64 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.