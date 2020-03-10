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مدير “الصحة العالمية” يشكر الملك سلمان على تقديم مبلغ 10 ملايين دولار

للحد من انتشار فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-10T13:20:39+03:00
2020-03-10T13:35:21+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : منذ 17 دقيقة
مدير “الصحة العالمية” يشكر الملك سلمان على تقديم مبلغ 10 ملايين دولار

كل الوطن – واس

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19″.

وعبر د.تيدروس في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر” عن امتنانه الكبير للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وشعب المملكة للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=373975

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