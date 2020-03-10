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» » بالفيديو.. جثث مكدّسة وعمليات دفن سرية لضحايا فيروس كورونا في إيران

بالفيديو.. جثث مكدّسة وعمليات دفن سرية لضحايا فيروس كورونا في إيران

مصادر تتحدث عن ألفي وفاة بعموم البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-10T15:39:00+03:00
2020-03-10T15:40:55+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بالفيديو.. جثث مكدّسة وعمليات دفن سرية لضحايا فيروس كورونا في إيران

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374003

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