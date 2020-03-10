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بعد سفره إلى إيطاليا.. رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه إحترازياً

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-10T15:53:35+03:00
2020-03-10T15:54:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بعد سفره إلى إيطاليا.. رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه إحترازياً

أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي اليوم الثلاثاء إنه وضع نفسه في عزلة بمنزله في بروكسل كإجراء احترازي بعد أن سافر إلى إيطاليا, وأضاف ساسولي الذي يحمل الجنسية الإيطالية في بيان اليوم الثلاثاء “سيواصل البرلمان العمل وأداء واجباته. لا يمكن لفيروس أن يقف في طريق الديمقراطية”.

فيما قال مسؤول إن البرلمان الأوروبي قرر أمس الاثنين تقليص اجتماعه الشهري بسبب مخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا وسط مئات المشرعين الموجودين في مكان واحد.

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الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تنعقد الجلسة بكامل هيئة البرلمان في مدينة ستراسبورج الفرنسية لكنها ألغيت بسبب مخاوف من أن يزيد السفر إلى هناك مخاطر انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374018

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