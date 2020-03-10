تسجيل الدخول
» » البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع ولي العهد أسواق الطاقة العالمية

البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع ولي العهد أسواق الطاقة العالمية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-10T16:22:34+03:00
2020-03-10T17:30:36+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع ولي العهد أسواق الطاقة العالمية

كل الوطن – الرياض

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان، الوضع في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير، في بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي بحثا، في مكالمة هاتفية أجريت بينهما أمس الاثنين، “أسواق الطاقة العالمية وقضايا إقليمية وثنائية أخرى ذات الأهمية”.

اقرأ أيضا...

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب المخاوف من تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 4000 شخص ورصد في أكثر من 100 دولة.

والاثنين صدمت سوق الطاقة العالمية بهبوط حاد لأسعار النفط وصل إلى نسبة 30%، على خلفية الفشل في تمديد اتفاق “أوبك+” الخاص بالحد من الإنتاج النفطي، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع.

ومن المتوقع أن يتم رفع القيود على إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل المقبل، فيما قررت السعودية زيادة الاستخراج وتقليص الأسعار لتعزيز مواقعها في السوق العالمية على الرغم من تراجع الطلب.

واليوم الثلاثاء شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بنسبة 8% بعد هبوط الاثنين، حيث وصل سعر برميل للنفط من فئة “برينت” إلى 35 دولار بعد أن تراجع إلى 31 أمس.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374027

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.