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وزير الطاقة السعودي: لا حاجة لاجتماع “أوبك+”…

في غياب اتفاق على كيفية التعامل مع أزمة سوق النفط

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-10T12:25:30+03:00
2020-03-10T17:27:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
وزير الطاقة السعودي: لا حاجة لاجتماع “أوبك+”…

قال وزير الطاقة السعودي إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع جديد لمجموعة أوبك+ في الفترة مايو – يونيو، في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع تداعيات كورونا على الطلب.

وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، اليوم، ردا على تصريحات نظيره الروسي: “لا أرى مبررا لعقد اجتماعات في مايو ويونيو من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية”.

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وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق، وجاء ذلك بعدما نقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

وأكد الوزير السعودي: “في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها”.

وفشلت دول “أوبك+” يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي أو زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية، على ضوء التداعيات الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا.

ورفضت موسكو مقترح “أوبك” بقيادة السعودية بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة. ويعني ذلك أن دول تحالف “أوبك+” ستكون منذ مطلع أبريل القادم غير مقيدة بخفض الإنتاج.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374034

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