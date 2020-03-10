الصين تعلن “السيطرة عمليا” على تفشي كورونا

كل الوطن – أ ف ب:

أعلن الرئيس الصيني شي جينبيغ الثلاثاء، أنه “تمت السيطرة عمليا” على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره، وعاصمتها ووهان.

وقال شي “تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان” بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في جانفي.

ووصل الرئيس الصيني إلى ووهان في أول زيارة له إلى المدينة التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتأتي الزيارة غير المعلنة للرئيس الصيني في الوقت الذي أثبتت الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوباي منذ أواخر جانفي نجاعتها، مع الانخفاض المستمر بعدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوباي لـ “تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته” في المنطقة، وفق وكالة “الصين الجديدة” الرسمية للأنباء.

وأضافت الوكالة أنه سيلتقي بالأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس إضافة إلى المسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة والمرضى والسكان.

والثلاثاء، تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 جانفي.

اف ب