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د. عبدالمجيد الجلاَّل: معركة نتنياهو الأخيرة!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: معركة نتنياهو الأخيرة!

ماذا يجري هذه الأيام في الكيان الإسرائيلي !

نتائج الانتخابات الأخيرة ، وهي الثالثة على التوالي ، لم تكن نتائجها حاسمة ، كسابقتيها ، ولم يحقق معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو ولا معسكر الوسط ، بقيادة بيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض ” كحول لفان” ، فوزاً واضحاً يتيح لأيٍ منهما أحقية تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

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لكن ، الكيانات الإسرائيلية الأخرى ، التي فازت بمقاعد في الكنيست ، ربما تكون بيضة القبان لإعادة رسم الخارطة السياسية الإسرائيلية ، التي تلاعب بها كثيراً نتنياهو.

القائمة العربية المُشتركة ، فازت بخمسة عشر مقعداً ، وهو إنجاز سياسي كبير يتيح لها التحكم أكثر في المشهد السياسي ، وهي في أفكارها ، وسياساتها ، على النقيض تماماً ، من أفكار وسياسات نتنياهو ، وعنصريته ، وتسعى لإسقاطه بكل الطرق والوسائل، وتصفه بالعنصري المحرّض الذى يبث الكراهية!

أكثر من ذلك ، ترفض هذه القائمة ، صفقة القرن ، لأنها تبعد فكرة إقامة الدولة الفلسطينية ، وإنهاء الاحتلال ، وتُرسخ الأبرتهايد ، القائم أساساً على مبادئ الفصل العنصري ، وترى ضرورة قيام مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدم اتخاذ خطوات أُحادية من طرف واحد!

لذا ، تتزعم القائمة العربية المشتركة جهود ومناورات إسقاط نتنياهو ، وربما تتجه، رغم وجود العديد من التناقضات السياسية مع حزبه ، إلى دعم ترشيح جانتس زعيم معسكر الوسط أزرق أبيض.

كذلك ، هناك العديد ، من الأحزاب السياسية التي أخذت تنخرط في معركة إسقاط نتنياهو ، ومنها ، تكتل العمل ميرتس ، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيغدور ليبرمان ، ما يرفع العدد المتوقع للمقاعد التي قد يحصل عليها جانتس إلى 62 مقعداً قد تؤهله لتشكيل الحكومة.

الكتل والأحزاب الإسرائيلية التي تناهض نتنياهو ، ترى فيه لصاً فاسداً ، غير مؤتمن على قيادة إسرائيل ، فهو متهم في ثلاثة ملفات ، بتهم الفساد والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

على كل حالٍ ، من المتوقع ، إن يخسر نتنياهو فرصة تشكيل الحكومة ، بل قد يخسر حياته السياسية ، باتهامات قد تدفع به إلى السجن ، إذ من المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في القدس ، جلسة يوم 17 مارس الحالي، لقراءة الاتهامات ضد نتنياهو ، لكن محامي الأخير طلب تأجيل بدء محاكمته لمدة 45 يوما !
خلاصة القول ، مناورات نتنياهو لتمييع قضايا الفساد ضده لن تُجدي ، ولا يمكنه تأجيل المصير المحتوم الذي ينتظره !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374048

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