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بلاغ من سفارة المملكة في اليونان إلى المواطنين السعوديين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-11T00:05:03+03:00
2020-03-11T00:05:29+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
بلاغ من سفارة المملكة في اليونان إلى المواطنين السعوديين

كل الوطن – الرياض:

نبهت سفارة المملكة في اليونان اليوم الثلاثاء، المواطنين السعودين المتواجدين فيها الذين يرغبون في العودة إلى المملكة بالتواصل عاجلاً مع السفارة لترتيب عودتهم.

وذكرت السفارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بالنظر إلى الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخراً لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وما قد يواحهه المواطنين والمقيمين بسبب تعليق الطيران، تأمل السفارة من المواطنين السعودين المتواجدين فيها الذين يرغبون في العودة إلى المملكة بالتواصل عاجلاً مع السفارة لترتيب عودتهم، على الرقم التالي 00306948722233

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374054

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