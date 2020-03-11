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أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مارس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مارس

كل الوطن – الرياض:

أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م، ويمكن لملاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

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وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

من جهة أخرى أعلنت وزارة التجارة متابعة التزام محطات الوقود بالأسعار المعلنة من أرامكو السعودية وفق إجراءات المراجعة الشهرية، والفرق الرقابية تقف على المضخات والشاشات الإلكترونية للتأكد من مطابقتها للأسعار، وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات: 1900

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374056

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