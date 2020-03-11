الصين: ارتفاع عدد وفيات “كورونا” إلى 3161

ارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس “كورونا الجديد” في الصين، إلى 3 آلاف و161 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية الصينية للصحة، في بيان، الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 22 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 24 إصابة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

المصدر: الأناضول