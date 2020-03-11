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“أرامكو” السعودية تعلن تلقيها توجيها برفع مستوى الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
“أرامكو” السعودية تعلن تلقيها توجيها برفع مستوى الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، اليوم، تلقيها توجيها من وزارة الطاقة السعودية برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم، من 12 مليون برميل يوميا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما فشلت الرياض وموسكو يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، حيث رفضت روسيا مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.

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وعقب ذلك توالت الأنباء عن عزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي وتقديم خصومات على الأسعار لعملائها في آسيا، واعتبر خبراء أن ذلك يعد بمثابة إعلان “حرب أسعار نفطية” على روسيا.

ويعد مستوى الإنتاج الجديد (13 مليون في اليوم) قياسيا، إذا تحقق فعلا، إذ أن إنتاج المملكة لم يبلغ هذا المستوى أبدا في أي وقت من الأوقات، وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى إنتاج السعودية النفطي في نحو 25 عاما:

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=374090

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