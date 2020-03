“أرامكو” السعودية تعلن تلقيها توجيها برفع مستوى الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، اليوم، تلقيها توجيها من وزارة الطاقة السعودية برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم، من 12 مليون برميل يوميا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما فشلت الرياض وموسكو يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، حيث رفضت روسيا مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.

وعقب ذلك توالت الأنباء عن عزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي وتقديم خصومات على الأسعار لعملائها في آسيا، واعتبر خبراء أن ذلك يعد بمثابة إعلان “حرب أسعار نفطية” على روسيا.

OPEC and RUSSIA's strategic problem in one chart:



Output change Q4 2012 to Q4 2019 for the world's top three oil producers:



Russia +0.6 million b/d (+6%)

Saudi + 0.5 million b/d (+5%)

USA +5.8 million b/d (+82%)



