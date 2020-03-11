الجيش اليمني يعلن تدمير 4 مخازن أسلحة للحوثيين في محافظتي حجة والضالع بقصف للجيش وطيران

اليمن/ الأناضول : أعلن الجيش اليمني تدمير 4 مخازن أسلحة لجماعة الحوثي في محافظتي حجة والضالع شمال غرب ووسط البلاد.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقال المركز إن “مقاتلات التحالف استهدفت عبر سلسلة غارات جوية تجمعات للمليشيات الحوثية ومواقع متفرقة وآليات قتالية تابعة لها في مديريتي حرض ومستبأ بمحافظة حجة شمالي غربي البلاد”.

ونقل عن مصدر عسكري لم يسمه قوله إن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح إضافة إلى تدمير مخزني سلاح و3 أطقم مدرعة وعربة بي إم بي.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش دمرت أيضا مخزني أسلحة تابعين لمليشيات الحوثي في منطقة حبيل العبدي غربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، كما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألفا، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.