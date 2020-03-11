في إسرائيل : ارتفاع إصابات كورونا إلى 76 الشرطة تعلن إطلاق نشاط للتأكد من التزام المواطنين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما

القدس – لأناضول : أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، ارتفاع مصابي فيروس “كورونا” المستجد إلى 76.

جاء ذلك في بيان للوزارة تحدث عن “مخاوف من انتشار أوسع للمرض” بإسرائيل، حسب صحيفة “جورزاليم بوست” العبرية.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، أنها ستقوم بنشاط مكثف للتأكد من التزام المواطنين بقرار الحجر الصحي لمدة 14 يوما لكل من يعود من الخارج.

وأضافت في بيان: “سيتسنى لنا من خلال شبكة الشرطة كشف لائحة أسماء العائدين لتطبيق القانون وتأكيد وجودهم في الحجر الصحي”.

وتابعت: “سيعمل أفرادنا ومفتشي الصحة على التأكد من التزام المواطنين بالحجر الصحي وامتثالهم لتعليمات وزارة الصحة”.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب “كورونا” قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.